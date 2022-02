Der Brandgeruch lag am Montagnachmittag noch in der Luft in der Sparkasse an der Brauerstraße in Bernau . Die Spuren des Feuers, das dort am frühen Morgen ausgebrochen war, waren unübersehbar – die Reinigungstrupps, die für Ordnung sorgten, ebenfalls. Die Sparkasse blieb wegen der Brandschäden...