Feuer im Landkreis Barnim : Ein Gebäude einer Geflügelfarm in Seefeld-Löhme ( Werneuchen ) steht in Flammen. Die Feuerwehr kämpft mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gegen den Brand. Eine riesige Rauchsäule ist darüber hinaus am Himmel erkennbar. Beim brennenden Objekt soll es soll sich um den Dachstuhl im Gebäude handeln. Unklar ist aktuell, ob es durch den Brand verletzte Personen gibt. Auch zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.