Die freiwilligen Feuerwehren mussten am Montagabend nach Schönfeld bei Werneuchen ausrücken. In der Schönfelder Dorfstraße bemerkten Zeugen gegen 18.30 Uhr einen Brand und alarmierten den Notruf. Demnach soll ein rund 20 Quadratmeter großer Schuppen lichterloh in Flammen gestanden haben.

