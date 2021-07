In ein Altenheim an der Breitscheidstraße in Bernau sind die Löschzüge der Feuerwehr aus Bernau und Ladeburg am Freitagabend ausgerückt. Dort hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen.

Lampe als Trockner benutzt

Nach Angaben von Einsatzleiter Nico Neumann hatte ein Bewohner etwas zum Trocknen auf eine Lampe gehängt. Bevor Schlimmeres passieren konnte, waren die Feuerwehrleute zur Stelle. Zu Schaden kam niemand.