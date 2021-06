Wenn am 1. Juli die ehemals geschassten Kameraden der Schönwalder Ortswehrführung wieder ihren Dienst antreten, dann liegt eine bewegte Zeit hinter allen Beteiligten. Am Dienstagabend trafen sich Marcus Funk und Ortswehrführer Rico Böttcher in Basdorf zu einem Gespräch mit Gemeindewehrleiterin ...