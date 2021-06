Der Breitbandversorger DNS:Net will Werneuchen mit schnellerem Internet versorgen. Dafür hat das Unternehmen am Donnerstag einen Kooperationsvertrag mit der Stadt abgeschlossen. Ziel ist nach Angabben aus dem Rathaus, ein Glasfasernetz in der Stadt zu verlegen, das den rund 9600 Einwohnern Übertra...