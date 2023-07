Was bleibt, sind Scherben. Das Bürgerbegehren zur Abwahl des Wandlitzer Bürgermeisters Oliver Borchert ist gescheitert. Ein Zurück zur Arbeit scheint aber in weiter Ferne. Das wurde allein in der Diskussion um das Begehren deutlich.

Während Abwahl-Initiatorin Maren Bergner in ihrem Statement die ...