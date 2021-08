Sehen und gesehen werden, so lautete am Sonntag das Motto im Bernauer Stadtpark. Deutlich mehr als 1000 Bernauer nutzten bei vorwiegend angenehmem Wetter die Gelegenheit, dem Tag der Vereine einen Besuch abzustatten. Unzählige Helfer gaben sich an den Ständen große Mühe, den Interessierten Einbl...