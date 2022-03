Krisengespräch in Wandlitz: Der Bürgermeister Oliver Borchert (v. l.) in der Diskussion mit Jörg Striegler, Kerstin Berbig, Katrin Guse, Gabriele Bohnebuck von der Fraktion Linke/Grüne/B90/UWG und Petra Bierwirth (SPD, re. vorn). © Foto: Hans Still