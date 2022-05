Einer hat den Job, der andere will ihn haben. Bürgermeister André Stahl (Linke) und sein Herausforderer bei den Bürgermeisterwahlen am 19. Juni in Bernau, Lars Stepniak-Bockelmann von der SPD, haben sich am Dienstagabend Unternehmern in Bernau vorgestellt. Der Abend bot ein Duell, das es durchaus...