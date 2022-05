Der Wahlkampf um das Bürgermeister-Amt in Bernau wurde in den zurückliegenden Wochen hitzig geführt: Sexismus-Vorwürfe in sozialen Medien, Kritik an Wahlplakaten, Debatte über Ortsumgehung oder Einbahn-Straßen-Ring und Diskussionen über verfrühte Wahlwerbung waren nur einige der Themen dabei...