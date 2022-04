Zwei Monate dauert es noch, bis in Bernau ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt wird . Am 19. Juni sind die Einwohner der Stadt aufgerufen, den obersten Verwaltungsmitarbeiter zu wählen. In den kommenden Wochen werden die einzelnen Parteien im Wahlkampf versuchen, die Bürger ...