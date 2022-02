Aufmerksamkeit ist im Bürgermeister-Wahlkampf die wichtigste Währung. Amtsinhaber André Stahl (Linke) ist sie schon deshalb gewiss, weil er in seiner Funktion in Bernau immer wieder öffentlich auftritt. Einen Vorsprung hat sich Stahl aber auch in den sozialen Netzwerken erarbeitet. Auf seiner pe...