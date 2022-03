Diese Wahl wird zum offenen Machtkampf zwischen Bürgermeister Oliver Borchert und der Kommunalpolitik: Der Rathauschef in Wandlitz will mit aller Kraft seinen Hauptamtsleiter Sascha Braun als allgemeinen Stellvertreter durchboxen. Bislang scheitert er aber an den neuen Mehrheiten in der Gemeindever...