Bürgerproteste in Werneuchen

Werneuchener Bürger sind gegen die Beteiligung der Anlieger bei der Erschließung von Sandpisten. Einige sammelten am Sonnabend am Edeka-Markt der Kleinstadt Stimmen. Die Initiatoren gehören keiner Partei an. Weshalb sie die Initiative von BVB/Freie Wähler trotzdem unterstützen.