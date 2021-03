Nach der großen Aufregung über den bevorstehenden Bau eines Funkmasts am Sportplatz in Schönow kommt es nun am Dienstag, dem 23. März, ab 19 Uhr zu einer Sondersitzung des Ortsbeirates. Aufgrund des zu erwartenden großen Interesses wird der Sitzungsort vorsorglich in die Turnhalle verlegt.

Einlass wegen Corona begrenzt

Die Turnhalle befindet sich in der Dorfstraße 37b, der Einlass erfolgt über die Heidestraße.

Pandemiebedingt wird der Einlass in die Turnhalle begrenzt, jedoch wird eine Tonübertragung nach draußen ermöglicht, teilt die Bernauer Stadtverwaltung mit.