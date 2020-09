„Für uns bedeutet Sirene Krieg“, sagt die Panketalerin Sigrun Pilz. 1941 wurde sie in Stendal in der Altmark in Sachsen-Anhalt geboren. Noch heute empfindet sie Sirenen als unangenehm, weil sie Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg hervorrufen. Schlimmer ergeht es ihrer drei Jahre älteren Schw...