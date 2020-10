Die Barnimer Busgesellschaft weist auf baustellenbedingte Fahrplanänderungen vom 12. bis 25. Oktober im Bereich Bernau hin. Betroffen sind insbesondere Ruhlsdorf und Schwanebeck.

Linie 890

Die Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf wird vom 12. bis 16. Oktober voll gesperrt. Die Linie 890 wird in Prenden geteilt. Auf dem Abschnitt zwischen S-Bahnhof Bernau und „Prenden-Dorf“ verkehren die planmäßigen Busse. Ein Kleinbus-Pendel wird den Abschnitt zwischen Prenden-Dorf, Sophienstädt und Marienwerder übernehmen. Er orientiert sich an Abfahrtzeiten und Verlauf der planmäßigen Fahrten. Der Kleinbus verfügt über zwölf Plätze, Gruppen können somit nicht befördert werden. An der Haltestelle Prenden-Dorf können Fahrgäste umsteigen. Die Fahrzeuge warten aufeinander.

Linie 892

Am 17. Oktober ist die Linie von der Sperrung der Kreuzung L313 mit der L200 in Schwanebeck betroffen. Die Busse folgen zwischen Schwanebeck und Birkholz der Umleitung und können die Haltestelle „Schwanebeck, Kreuzung Birkholzer Chaussee“ nicht bedienen.

Linie 893

Vom 12. bis 18. Oktober werden in Schwanebeck auf der L313 zwischen Stadtgrenze Berlin und Kreuzung L200 Arbeiten an der Deckschicht unter Vollsperrung vorgenommen. Die Linie 893 wird in zwei Abschnitte unterteilt. Die Busse verkehren zwischen S-Bahnhof Zepernick, S-Bahnhof Buch und Klinikum Buch sowie zwischen Prerower Platz (Berlin) und Schwanebeck, Schule. Sie orientieren sich an den bisherigen Abfahrtzeiten. In Schwanebeck entfallen die Haltestellen „Lindenberger Straße“, „Neue Kärntner Straße“ und „Dorf“. Das Umsteigen zwischen den beiden Abschnitten ist nicht möglich. Fahrgäste, die von einem Abschnitt in den anderen reisen möchten, müssen alternative Verbindungen nutzen.

Alternative Buslinien