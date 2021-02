Hilfe in der Not: Heiko Schorcht (2.v.l.) und Guido Becker sind auf die ehrenamtliche Unterstützung der Panketaler Corona-Hilfe angewiesen. Bernd Gall (l.) fährt sie zum Impfzentrum nach Eberswalde. Melanie Lehmann, Ilka Schöne, Sabine Sattler-Liebig und Sigrun Pilz (v.l.) arbeiten in der Corona-Hilfe mit. © Foto: Olav Schröder