Ein eigenes Corona-Testzentrum will die Gemeinde Ahrensfelde betreiben. Wie Bürgermeister Wilfried Gehrke in der Gemeindevertretung mitteilte, seien bereits Gespräche mit dem Ziel der Eröffnung einer solchen Teststation mit Apothekern und Ärzten in der Gemeinde geführt worden. Die Resonanz sei ...