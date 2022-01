Nach der Kita „Rappelkiste“ in Basdorf ist am Freitag auch die Kita „Altstadtspatzen“ in Werneuchen wegen Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen worden. Betroffen seien mehrere Erzieher und einige Kinder, sagte Vize-Bürgermeisterin Astrid Fährmann der MOZ. Das verbliebene Personal r...