Die Corona-Notbremse greift ab sofort auch in Bernau. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Barnim müssen die gerade erst geöffneten städtischen Einrichtungen wieder für 14 Tage – also bis mindestens 10. April – geschlossen werden.

Das bedeutet, dass es weiterhin keine regulären Sprechzeiten der Verwaltung gibt. Eine Kontaktaufnahme ist allerdings telefonisch oder per E-Mail möglich. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Stadt unter www.bernau-bei-berlin.de einsehbar. Grundsätzlich gilt die Bitte an die Bürgerinnen und Bürger, nur in unaufschiebbaren Fällen die Fachbereiche der Verwaltung persönlich aufzusuchen.

Die Bernauer Stadtbibliothek und ihre Zweigstelle in Schönow ebenfalls nicht mehr zugänglich. Wer weiterhin kontaktlos ausleihen möchte, kann Medien per Mail oder telefonisch bestellen und Termine zum Abholen vereinbaren. Erreichbar ist das Team unter 03338 763520 und per E-Mail an stadtbibliothek@bernau-bei-berlin.de . Die Bibliothek im Schönower Gemeindezentrum, Schönerlinder Straße 25a ist unter 03338 459536 erreichbar. Auch die Onleihe auf www.onleihe.de/barnim kann weiterhin für Nachschub an eBooks, eAudios und eMagazine genutzt werden.