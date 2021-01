Soll ich mich gegen Corona impfen lassen oder nicht? Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur viele Senioren im Barnim, sondern auch die Mitarbeiter von Kliniken in Brandenburg und Berlin. Immerhin gehört das medizinische Personal zu den Gruppen, die mit der Corona-Impfung zuerst drankommen.

„Impfquote von 60 bis 70 Prozent“

Am Immanuel Klinikum Bernau haben sie am 29. Dezember, kurz nach dem offiziellen Impfstart, mit dem Piksen der Beschäftigten begonnen. Wie viele der mehr als 500 Klinik-Mitarbeiter seitdem geimpft worden sind, dazu machte das Krankenhaus auf Nachfrage keine Angabe. Doch es gibt bestimmte Ziel-Marken, wohin die Reise geht. „Die Impfaktion dauert noch an“, teilte Sprecherin Jenny Jörgensen mit. „Voraussichtlich werden wir eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent erreichen.“

Helios-Klinik fragt Impfbereitschaft ab

Ähnlich sind die Erwartungen am Helios-Klinikum Buch, das an der Berliner Stadtgrenze liegt und in dem viele Menschen arbeiten, die aus dem Barnim kommen. Hier hat es, was die Impfbereitschaft angeht, sogar eine Erhebung unter dem Personal gegeben – so wie an anderen Helios-Kliniken des Landes auch.

Das Ergebnis: Je nach Region sei eine Impfbereitschaft von „aktuell 60 bis 80 Prozent“ vorgefunden worden, heißt es. „Wir gehen davon aus, dass sich die Impfbereitschaft über die Zeit weiter erhöhen wird“, sagt Sprecherin Birgit Gugath.

Notfallzentrum und Intensivstationen als erstes

Im Helios in Buch, in dem die Schutzimpfungen am 30. Dezember starteten, sind bislang 435 der rund 2500 Beschäftigten geimpft worden, und das intern, in Eigenregie, so wie auch am Immanuel Klinikum Bernau. Beim Impf-Ablauf gibt es eine Priorisierung.

Als erstes sind die Beschäftigten im Notfallzentrum, der Intensivstation sowie in den Corona-Stationen an der Reihe gewesen, also all jene Mitarbeiter, die Covid-19-Patienten betreuen oder einen engen Kontakt zu gefährdeten Gruppen haben. „Die Priorisierung der Impfungen erfolgt auf der Grundlage der vom Bundesministerium für Gesundheit erlassenen Coronavirus-Impfverordnung sowie der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Abstimmung mit den Landesbehörden“, so Sprecherin Gugath.

Keine Impflicht, aber Aufklärung

Die Impfungen erfolgen sowohl in Buch als auch in Bernau auf freiwilliger Basis. Heißt: Jeder entscheidet selbst, ob er sich mit einer Impfung schützen will. „Wir setzen auf Aufklärung und Information, um unsere Mitarbeiter bestmöglich bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen“, sagt Birgit Gugath vom Helios Klinikium.

Buch wartet auf weitere Impfdosen

Bei der Frage, ob genug Impfstoff vorhanden ist, um ohne Unterbrechung weiter zu impfen, gibt es unterschiedliche Angaben bei den Kliniken. In Bernau heißt es, die zugesagten Impfdosen seien geliefert worden, wie Jenny Jörgensen mitteilte.

In Buch ist die Situation offenbar anders, hier wartet man – wie auch anderswo – auf frischen Impfstoff. Nach Angaben der Klinik liegt das daran, dass die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit angekündigt habe, dass ein kleiner Teil der zur Verfügung stehenden Impfdosen nach einem Verteilschlüssel in den nächsten Wochen direkt den Krankenhäusern der Stadt zugeordnet werde. Bestimmt seien diese für Mitarbeite der Rettungsstellen, Intensivstationen, Covid-Stationen und dann auch der Onkologie und Geriatrie.

„Wir haben bei Helios alle Prozesse so vorbereitet, dass wir mit dem Eintreffen weiterer Impfdosen unverzüglich mit weiteren Impfungen fortfahren können“, sagt Sprecherin Gugath.

