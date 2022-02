„Ich habe Existenzängste“, gibt Mandy Bahr zu. Die 43-Jährige hat ihr Friseurgeschäft „Hairstyle and more“ in Bernau vor fünf Jahren übernommen. Eine Entscheidung, die sie in den Anfangsjahren nie bereut hat. Im Gegenteil. „Wir hatten immer so viele Kunden, dass wir einige sogar zu Ko...