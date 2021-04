Die Gemeinde Panketal und die ortsansässigen Ärzte koordinieren jetzt gemeinsam die Vergaben von Impfterminen in den Arztpraxen. Voran geht dabei der Mediziner Dr- Wolfram Scheller.

Online-Terminvergabe über Webseite des Rathauses

Termine für Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca können jetzt direkt über eine Online-Terminvergabe auf der Internetseite der Gemeinde vereinbart werden. Dort werden zunächst nur Termine in der Praxis von Dr. Wolfram Scheller angeboten. „Es werden in den nächsten Tagen weitere Terminmöglichkeiten hinzukommen“, teilte die Gemeinde mit. Impfberechtigt sind zunächst über 60 Jahre alte Panketaler mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde.

Bürgermeister Wonke hatte Zusammenarbeit bei Treffen mit Ärzten vereinbart

Die Zusammenarbeit hatte Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) vor einer Woche mit den in Panketal impfenden Ärzten und der ehrenamtlichen Coronahilfe vereinbart. „Da der Andrang für den wenigen Impfstoff im Moment noch sehr hoch, können mit unserer Hilfe die Arztpraxen von der aufwendigen Terminkoordination entlastet werden. So können sie trotz Corona weiterhin für ihre Patienten Zeit haben“, erklärte Wonke am Freitag.

Weitere Infos zum Impfen und Testen in gibt es unter https://panketal.de/aktuelles/alles-zu-corona.html