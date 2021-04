Eine weitere Corona-Teststation steht ab Montag, 26. April, in Bernau zur Verfügung. Getestet wird jetzt auch im Sportforum Bernau, An der Tränke 30. Tests sind dort grundsätzlich einmal pro Woche möglich. Sie sind kostenlos. Ein Termin muss nicht vereinbart werden, erklärte Geschäftsführer Marten Koloc am Donnerstag in Bernau.

Testcenter öffnet auch sonnabends

Geöffnet ist das Corona-Testcenter im Sportforum werktags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr. Die Test werden von medizinisch geschultem Personal vorgenommen. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweis. „Nachdem das SportForum Bernau wegen Corona nunmehr fast sechs Monate geschlossen bleiben musste, freuen sich die Mitarbeiter des größten Anbieters von Gesundheitssport, Wellness, Fitness und Rackett in der Region, diese Aufgabe für die Region anzugehen“, sagte Marten Koloc.