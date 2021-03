Nach dem Impfstopp mit dem Vakzin Astrazeneca übt die Geschäftsführerin des städtischen Pflegeunternehmens GGAB in Bernau, Sabine Preußner, scharfe Kritik an der Impfstrategie des Landes. „Ich verliere immer mehr das Vertrauen“, sagte sie am Dienstag der MOZ. Die aktuellen Probleme reihten ...