Die Gemeinde Panketal legt einen Corona-Hilfsfonds in Höhe von 250.000 Euro auf, der sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Vereine finanziell unterstützen soll, die pandemiebedingt in eine Notlage geraten und hilfebedürftig sind. Panketaler, die entsprechende Hilfe brauchen, können sich jetzt an die Bürgerstiftung Panketal wenden, teilte die Gemeindeverwaltung am Montag mit. Die Kontaktdaten sind hier zu finden. Nach Angaben aus dem Rathaus kann die Unterstützung gewährt werden, „wenn eigene und von der öffentlichen Hand gewährte Mittel nicht ausreichen, um eine Notlage abzuwenden“.