Das Corona-Testzentrum in der Sporthalle der Conrad-Röntgen-Gesamtschule in Zepernick wird am Sonnabend, 15. Mai, zum Corona-Impfzentrum. Die Gemeinde veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Panketaler Dermatologen Dr. Norbert Behnke und mit Hilfe von Ehrenamtlern einen kommunalen Impftag.

