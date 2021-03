Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) hat als Teilnehmer einer privaten Veranstaltung gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verstoßen. Das teilte der Rathauschef in einer Mitteilung am Montag mit. Er habe sich deshalb nun beim zuständigen Ordnungsamt des Landkreises selbst angezeigt.

Gartenparty mit einer Handvoll Menschen

Corona im Barnim Corona-Schnelltest ist in Bernau und Eberswalde auch ohne Anmeldung möglich Bernau/Eberswalde „Ich habe mich am vorletzten Wochenende anlässlich eines runden Geburtstages einer Person meines Bekanntenkreises zu ihr begeben, um kurz zu gratulieren und ein kleines Geschenk zu überreichen“, schreibt Wonke in der Mitteilung. Vor Ort wurde er in den Garten zum Anstoßen gebeten. Dort hätte sich allerdings bereits eine Handvoll Menschen befunden. „Anstatt die Runde zu beenden, alle auf die Eindämmungsverordnung hinzuweisen, die Namen der Teilnehmer zu notieren und die Polizei zu rufen, habe ich mich auf Gespräche mit den Anwesenden eingelassen“, so Wonke weiter.

Da sich die Gruppe im Freien befunden habe, Abstände eingehalten und FFP2-Masken getragen wurden, schätzte Panketals Bürgermeister das Corona-Risiko als vertretbar ein – auch als noch weitere Gäste dazukamen. „Für mich schien es in diesem Augenblick keinesfalls gefährlicher als die Abhaltung beruflicher Termine in geschlossenen Räumen, das Arbeiten in Großraumbüros oder die Benutzung von Bus und Bahn zu den Stoßzeiten“, so Wonke dazu.

Als Amtsträger in der Vorbildfunktion

Im Nachgang musste Wonke jedoch feststellen, dass diese subjektive Einordnung des Sachverhalts nicht beurteilungsrelevant war. „Auch wenn ich mich als Privatperson dorthin begeben hatte, bin ich als Amtsträger meiner damit untrennbaren Funktion als Vorbild und Vorgesetzter der örtlichen Ordnungskräfte nicht nachgekommen, sondern habe Regeln verletzt, die die Gesellschaft sich auferlegt hat, um die Virusverbreitung zu stoppen“, so Wonke. „Diese Regeln wurden an diesem Tag durch mich nicht eingehalten, was ich sehr bedauere.“

Im Rahmen seiner Amtsführung hätte er seit Beginn der Corona-Pandemie und der Durchsetzung notwendiger Maßnahmen immer einen moderaten Kurs des Augenmaßes und der lebenspraktischen Betrachtung der Sachverhalte vertreten. „Doch es obliegt nicht mir, diesen Maßstab auf mich selbst anzuwenden“, so Wonke. Aus diesem Grund habe er am vergangenen Mittwoch Selbstanzeige erstattet, damit dieses Ereignis einer neutralen Prüfung unterzogen werde.

„Ist mir zuwider, Bekannte zu denunzieren“

Zu weiteren Teilnehmern der Zusammenkunft werde Wonke sich nicht äußern. „Denn es ist mir zutiefst zuwider, Verwandte, Freunde oder Bekannte aufgrund begangener Ordnungswidrigkeiten vorzuführen und zu denunzieren. Es gibt in unserem Staat zuständige Ordnungsbehörden, an die Regelverstöße gemeldet werden können. Ich habe in Erkenntnis meines Regelverstoßes letzte Woche für mich davon Gebrauch gemacht.“