Weil sich die Teilnehmer nicht an die geltenden Pandemie-Regelungen gehalten haben, hat die Polizei am Mittwochabend, 12. Januar, eine Corona-Demonstration in Panketal aufgelöst. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Demnach haben sich sich mehrere Personen auf dem Vorplatz des Rathauses Panke...