Für Gabriele Gesche, die in Bernau und Eberswalde jeweils ein Lederwarengeschäft betreibt, ist die Corona-Zwangspause „ganz schlimm“, wie sie sagt. Die Läden sind zu, die Existenz steht auf dem Spiel.Protest-Plakat im SchaufensterUm in der Not ein Zeichen zu setzen, hat sie sich am Mittwoch,...