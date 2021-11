Eigentlich wollten die Vereine und die Kirche in Schönow in diesem Jahr am ersten Adventswochenende wieder auf die besinnliche Zeit einstimmen. Doch daraus wird nun nichts, wie Ortsvorsteher Sven Grosche am Donnerstag auf Facebook informierte.

„Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“

„Jetzt ist es leider amtlich, die Veranstaltungen auf dem Kirchanger und dem Gelände der Feuerwehr werden in diesem Jahr nicht stattfinden“, erklärte Grosche. Weder der Adventsmarkt noch der Adventszauber werden in diesem Jahr stattfinden. „Leider hat uns die Pandemie da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade aber nicht zu ändern“, so der Ortsvorsteher.