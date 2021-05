Nachdem die Gemeinde Panketal gute Erfahrungen am vorvergangen Wochenende beim ersten kommunalen Impftag gemacht hat, wird nun ein weiterer veranstaltet. Am kommenden Sonnabend, 29. Mai, werden erneut Panketaler gegen das Coronavirus geimpft. Das teilte Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) am Diens...