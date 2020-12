Seit Mittwoch, 16. Dezember, gelten harte Regelungen für den Einzelhandel – auch in Bernau. Es gibt jedoch Ausnahmen, einige Läden dürfen in Brandenburg trotz des verschärften Corona-Lockdowns weiter offenbleiben. Das gilt etwa für Buchhandlungen wie die Schatzinsel in die Goethestraße oder das Bücher Paradies in der Bahnhofs-Passage-Bernau.

Von Rossmann bis zum Naturkaufhaus

Auch andere Geschäfte in der Bahnhofspassage haben weiter geöffnet, wie das Center am Mittwoch auf seiner Webseite mitteilte. Neben dem Supermarkt Edeka gilt das für die Apotheke, den Drogeriemarkt Rossmann, Brillen-Fielmann, MäcGeiz, Medimax (Liefer- und Abholservice), das Naturkaufhaus und die Volksbank-Filiale. Gastronomen wie das Asia-Restaurant Thang Long oder das Fischrestaurant „Fisch & Meer“ bieten Essen zum Mitnehmen an.

Supermärkte offen, Baumärkte nicht

Zu den Läden für den täglichen Bedarf, die in Brandenburg trotz des Lockdowns, der zunächst bis 10. Januar 2021 gilt, offen bleiben dürfen, zählen: Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken, Postfilialen, Reinigungen, Lieferdienste, Zeitungsläden, Weihnachtsbaum-Verkauf, Tankstellen sowie Kfz- und Fahrradwerkstätten. Geschlossen werden dagegen Baumärkte, Friseurläden, Gaststätten, Theater, Kinos, Museen und Kosmetikstudios. Zu letzteren zählen auch Tattoo-Studios.