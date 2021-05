Neben den seit ein paar Wochen in der Gemeinde Wandlitz bestehenden Möglichkeiten für einen kostenlosen Schnelltest in Klosterfelde, Wandlitz, Basdorf, Schönwalde und Zerpenschleuse gibt es seit Freitag (21. Mai) eine neue zusätzliche Testmöglichkeit in Wandlitz. Das teilte Gemeindesprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt mit.

Termine gibt es bei den Cobusters im Internet

Das zertifizierte Cobusters Schnelltest-Team bietet auf dem Parkplatz der Wandlitzer Jugendherberge in der Prenzlauer Chaussee 146 jetzt montags bis samstags zwischen 9 bis 19 Uhr die Möglichkeit zum kostenlosen Schnelltest. Vorherige Terminvereinbarungen sind online möglich unter www.cobusters.de möglich. Sollte einmal ein Antigenschnelltest spontan benötigt werden, bietet das Test-Team auch die Möglichkeit an, einfach vorbeizuschauen. „Manchmal kann es für Kinder etwas gruselig sein, sich testen zu lassen. Wir achten auf einen sensiblen Umgang und gestalten die Erfahrung so angenehm wie möglich“, versprechen die Cobusters in ihrer Information.

Apotheke in Schönwalde bietet Drive-In-Test an

Neben der neuen Teststation an der Wandlitzer Jugendherberge bietet die Schönwalder Apotheke die Möglichkeit zum kostenlosen Drive-In-Schnelltest auch an diesem Samstag an. Die Schnelltest-Stationen der Johanniter in Klosterfelde im evangelischen Gemeindezentrum, Klosterfelder Hauptstraße 42 ist montags von 8 bis 16 Uhr, im Wandlitzer Conradhaus in der Thälmannstraße 2 dienstags von 10 bis 18 Uhr und im Bürgerzentrum Basdorf, Renè-Iskin-Ring 1 freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es im Ortsteil Zerpenschleuse im Bürgerbüro in der Liebenwalder Straße 13 am 28. Mai von 13 bis 18 Uhr wieder einen Testtermin.