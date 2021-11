Für die, die in Seefeld gerne Sport treiben, sieht es momentan nicht gut aus. Wer sich aber gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, wird sich über das neue Angebot freuen. In der Turnhalle an der Krummenseer Chaussee 27 wurde am Mittwoch – nach Bernau – ein weiteres Impfzentrum eröffnet...