Eine illegale Party hat die Polizei am Sonntagmorgen (16. Mai) in der Ruine des früheren Heeresbekleidungsamtes an der Schwanebecker Chaussee aufgelöst. Wie die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Montag berichtete, hatten dort zwischen 100 und 150 Menschen bei lauter Musik gefeiert.

Polize...