Zahlreiche Wolken, einige Schauer, aber auch viel Sonne – recht wechselhaft präsentierte sich das Wetter am langen Pfingstwochenende im Barnim. Die Menschen zog es, ob mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß, hinaus ins Grüne. Am Sonnabend und Sonntag waren noch Pullover und Jacke angesagt, am Pfings...