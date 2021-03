Nach der angeblichen Corona-Party in der Schönwalder Feuerwehr beginnt jetzt in Wandlitz die Aufarbeitung. Was passierte wirklich nach der Beisetzung einer ehemaligen Kameradin, und wie war das mit der Suspendierung der Ortswehrführung? Die erste Sitzung des Untersuchungsausschusses macht bereits klar, die Aufarbeitung wird womöglich schmerzhaft.