Corona-Pandemie Rekordzahl bei Corona-Neuinfektionen im Barnim Eberswalde Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen bittet die Panketaler Verwaltung die Bürger der Gemeinde, das Rathaus nur dann persönlich aufzusuchen, wenn die Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Stattdessen sollen Anliegen bevorzugt per Telefon oder E-Mail erledigt werden.

Regeln für den Besuch auf dem Amt in Panketal

Für den Besuch auf den Ämtern im Rathaus gelten eine Handvoll Regeln. So sollen Besucher eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen und die Hände im Eingangsbereich desinfizieren. Zu anderen Personen gilt es Abstand zu halten und die Dauer des Besuches im Rathaus auf ein Minimum zu reduzieren. Von Begleitpersonen wird abgeraten. Es soll nur erscheinen, wessen persönliche Anwesenheit zur Erledigung eines Anliegens zwingend erforderlich ist.

In dafür ausliegenden Listen müssen Besucher des Rathauses ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bei Krankheitssymptomen wird gänzlich von einem Besuch abgeraten. „Bitte schützen Sie sich und andere, in dem Sie sich an die bestehenden Regeln halten“, schreibt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage.

Corona-Hilfe Panketal hilft Bürgern in Not

Wer aufgrund von Corona auf Hilfe angewiesen ist, erreicht die Panketaler Coronahilfe unter der Handynummer 01577-3646787.

Alle Kontaktdaten der Mitarbeiter des Rathauses finden Sie im folgenden PDF.

Mehr zu Corona und den Folgen in Brandenburg und Berlin gibt es auf unserer Themenseite.