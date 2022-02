Die 17. Dance Competition kehrte am Wochenende wieder an den gewohnten Ort, die Erich-Wünsch-Halle in Bernau, zurück. „Wir hatten rund 75 Gruppen mit insgesamt 750 Teilnehmern am Start“, resümiert Heike-Doreen Klein vom Förderkreis für künstlerische Jugendfestivals e.V.. Auch dieses Jahr g...