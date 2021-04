In Werneuchen wird erneut über die Bildung eines eigenen Ortsbeirates für die Kernstadt diskutiert. Bislang gibt es solche Gremien nur für die Ortsteile. Als ungerecht bezeichnete das die Stadtverordnete Germaine Keiling (SPD) am Dienstagabend in der Sitzung der Parlamentarier. „Alle anderen Or...