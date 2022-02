Rund 120 Männer, Frauen und Kinder haben sich am Sonnabend in Bernau an einer Demonstration im Rahmen der landesweiten Aktion „Brandenburg zeigt Haltung“ beteiligt.Vom Neuen Rathaus aus bildeten sie eine Menschenkette entlang der Bürgermeisterstraße und der Berliner Straße bis zur Alten Goet...