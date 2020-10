Es geht um neue Großprojekte in Basdorf, um Bauten von beachtlicher Größe im Wandlitzer Ortskern oder um sonstige Vorhaben, die im Kreis der Gemeindevertreter kontrovers diskutiert werden. Immer häufiger greift der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert (F.Bg.W.) zu einer Strategie, die in der Brandenburgischen Kommunalverfassung keine Erwähnung findet. Mal vereint der Bürgermeister Teile eines Ortsbeirates, ausgewählte Gemeindevertreter und oft auch Investoren oder deren Planer an seinem Tisch, um „für Informationen und Aufklärung“ zu sorgen, wie es Borchert selbst gern beschreibt. Arbeitsgespräche eben, so die Erklärung.

Offener Brief von Frank Bergner aus Basdorf

Doch mehr und mehr regt sich gegen diese Runden, die längst den Beinamen „Kungelrunden“ bekommen haben, Widerstand. Besonders deutlich wird diese Entwicklung in einem offenen Brief, den der Basdorfer Gemeindevertreter Frank Bergner (Linke/B90/Grüne/UWG) jüngst an alle Gemeindevertreter verschickt hat. Für Oktober und November zählte Bergner allein fünf Termine am Tisch des Bürgermeisters. Seine Kritik ist eindeutig: „Die Öffentlichkeit ist außerdem zu derartigen Terminen gar nicht erst eingeladen. Mit der Einladung erfahren wir nicht immer, wer konkret mit welchem Beweggrund zu den Veranstaltungen einlädt. Insofern leidet darunter die Transparenz.“

Beratungen sollen öffentlich ablaufen

Außerdem wendet sich Bergner gegen die Verfahrensweise, politisch wichtige Themen „der Öffentlichkeit zu entziehen“. Dazu wörtlich: „Wenn Vorhabenträger das Bedürfnis haben, ihr Projekt vorzustellen und zum Stand der Planungen gemeinsam zu beraten, dann soll dies zukünftig öffentlich und damit für jeden zugänglich im jeweiligen Ortsteil zum Beispiel im Rahmen des normalen Sitzungslaufes des Ortsbeirates oder auch einer öffentlichen Sondersitzung des Ortsbeirates geschehen.“

Diese Erkenntnis hat sich nun auch bei Isabelle Czok-Alm (Linke/B90/Grüne/UWG) durchgesetzt. Sie ist ebenfalls Gemeindevertreterin und arbeitet im Klosterfelder Ortsbeirat mit, der mit Blick auf die neue Mensa im Ort auf frisches Kochen mit den Produkten regionaler Anbieter bestanden hatte. Weil es im ersten Anlauf zu keiner Einigung über die wünschenswerten Kriterien der Ausschreibung kam, wurde im Nachgang am Tisch des Bürgermeisters zu einer Runde eingeladen.

„In dieser Sitzung einigten wir uns aufgrund der Kürze der Zeit bis zur Eröffnung der Mensa auf den Kompromiss, dass die Küche an einen externen Anbieter für die nächsten zwei Jahre vergeben wird, jedoch nach einem Jahr erneut geprüft werden soll, ob dies die richtige Entscheidung ist. Das hieß jedoch nicht, dass unsere Argumente damit vom Tisch waren... Außerdem war beim Bürgermeistergespräch nach wie vor von frisch zubereitetem Essen und Regionalität die Rede“, schreibt sie, nachdem die Firma Sodexo des Zuschlag bekommen hatte. Das Unternehmen arbeitet nach dem Cook&Chill-Verfahren, das bedeutet, Speisen werden vorgekocht, dann gefrostet und später in der Küche der Essensausgabe wieder auf Temperatur gebracht. Für Isabelle Czok-Alm keineswegs „das vom Ortsbeirat gewünschte Ergebnis“.

Problemfall Heinrich-Heine-Ring

AfD-Fraktionschef Norbert Bury führt mit dem Bürgermeister und Gemeindevertretern einen angeregten Schriftverkehr zu den Runden. Bury geht es beispielsweise um ein Bauvorhaben im Basdorfer Heine-Ring 22. Dort beabsichtigt ein Investor den Bau von aktuell 97 Wohnungen - momentan steht dort ein Birkenwäldchen. Gegen diese Größenordnung wandten sich die Politiker, sie reduzierten per Beschluss das Bauvolumen. Die Beanstandung des Bürgermeisters musste selbiger später zurücknehmen. Die Kommunalaufsicht war zuvor von Gemeindevertretern angerufen worden und hatte entschieden, die Beanstandung sei ungültig.

Am Dienstag kam es an Borcherts Tisch zu einer neuerlichen Zusammenkunft zum Thema, Vertreter des Investors waren dabei. Für Bury eine kritikwürdige Situation: „Vor den Ohren des Investors tragen wir unsere Differenzen aus. Besser kann man dem Investor nicht in die Karten spielen.“