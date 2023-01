Die Polizei sucht nach einem Dieb, der aus einer Arztpraxis in Bernau gestohlen hat, und bittet dabei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag (26. Januar) betrat der unbekannte Mann gleich mehrere Arztpraxen in der Jahnstraße. Dort fiel den Mitarbeitern auf, dass er sich hinter den Tresen begab. Nachdem diese ihn angesprochen hatten, verließ er die Praxis in unbekannte Richtung. Später stellten die Mitarbeiter den Diebstahl von Bargeld fest. Der unbekannte Mann soll circa 180-190 cm groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet.

Wer hat den Mann im Gebäude gesehen und kann ihn näher beschreiben? Wohin flüchtete der Mann?