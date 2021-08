Nach Ladeburg haben nun zwei weitere Ortsteile ihre ersten WLAN-Bänke erhalten: In Birkholz und Birkholzaue wurde jeweils eine neben den Dorfgemeinschaftshäusern aufgestellt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Was es mit den Sitzgelegenheiten auf sich hat, ist laut Pressesprecherin Cornelia Fülling selbsterklärend: „Es handelt sich um eine Bank, auf der man über einen kabellosen Internet-Zugang im Netz surfen und zudem den Akku fürs Smartphone oder das Notebook aufladen kann.“

„Investition in die digitale Infrastruktur“

Bürgermeister André Stahl freut sich über die Neuanschaffung. „„Eine gute Investition in die digitale wie auch in die touristische Infrastruktur. Die WLAN-Bänke ermöglichen ein bequemes und schnelles Surfen im Internet, was nicht nur für die Ortsteile, sondern auch für die Radfahrer interessant ist“, sagt das Stadtoberhaupt.

Bernaus erste WLAN-Bank wurde bereits vor kurzem auf dem Rastplatz neben dem Radfernweg Berlin–Usedom in Ladeburg aufgestellt. Außerdem erhielt dieser Standort eine Bücher(Telefon-)zelle, zudem wurde der Pavillon am Rastplatz mit zwei Steckdosen zum Aufladen von E-Bikes ausgestattet. Wenn das Gemeinschaftshaus in Birkenhöhe fertig ist, soll auch dort eine WLAN-Bank aufgestellt werden, schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung.

Kosten in Höhe von 30.000 Euro

„Die smarten Parkbänke, bestehend aus weiß lackiertem Metall mit Plexiglassitzfläche, sind ans Stromnetz angeschlossen, verfügen über ein induktives Ladepad, zwei USB-Ladebuchsen und einen eingebauten Router“, informiert Jörn Seelig vom Bauamt der Stadt. Angeschafft wurden sie auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Für den Kauf der vier WLAN-Bänke, den Aufbau und die Anschlussarbeiten hat die Stadt 30.000 Euro bereitgestellt.