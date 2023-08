Der Ticketverkauf hatte gerade erst begonnen, da war auch fast schon wieder vorbei: Nur drei Tage hat es gedauert, bis alle Karten für das Dinner-Picknick in Bernau ausverkauft waren. Am Sonnabend, 2. September, verwandelt sich der Stadtpark zwischen 16.30 und 23 Uhr in einen Open-Air-Festsaal mit langen Tafeln und familienfreundlichen Plätzen für Picknick-Decken. Alle, die kein Ticket erhalten haben, können sich aber noch Hoffnungen machen.

Denn bis 18 Uhr heißt es: „Bitte Plätze einnehmen!“ Erfahrungsgemäß würden bis zu dieser Uhrzeit nicht alle Gäste erscheinen , weiß Monika Müller vom Kulturamt der Stadt. „Geplant ist, alle freibleibenden Plätze ab 18 Uhr an Kurzentschlossene zu vergeben“, sagt sie. Deshalb bitte man alle eingebuchten Besucher, bis dahin ihre reservierten Plätze an den Tischen beziehungsweise auf den Picknick-Decken zu belegen. Der Einlass zum Dinner-Picknick startet um 16 Uhr.

Stadt Bernau stellt abwechslungsreiches Programm auf die Beine

Zusätzlich zum ungezwungen-festlichen Ambiente bietet die Stadt Bernau zur Untermalung des Dinner-Picknicks ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm an. „Von 16.30 Uhr bis 23 Uhr erwartet die Picknick-Gäste ein ‚Ohren-Schmaus‘ für den perfekten Spätsommer-Abend“, verspricht die Stadtverwaltung. Mit dabei sind zum Beispiel DJ Tobias Wiggert und die Band „Berlins Finest“, die mit Jazz, Pop und Soul Classics für eine angenehme Dinner-Atmosphäre sorgen will. Ab 20 Uhr kann dann zu flotten Disco-Rhythmen getanzt werden.

„Da sich zahlreiche Familien für das Event angemeldet haben, wird es auch ein zauberhaftes Kinderprogramm geben“, verrät Monika Müller. Unter anderem entführt ab 18 Uhr Pan Panazeh seine kleinen und großen Gäste mit seiner berührenden, filigranen Art in fantasievolle Welten. Für lustige Erinnerungsfotos vom Dinner-Picknick steht den Gästen außerdem eine Fotobox zur Verfügung (ein Euro pro Person).

Gäste bringen Essen, Geschirr und Besteck zum Dinner-Picknick mit

Beim Dinner-Picknick sind die Gäste angehalten, einen eigenen Picknickkorb mitzubringen . „Packen Sie Ihr Lieblingsessen, Teller, Gläser, Besteck und alles, was Sie für Ihr Festessen benötigen, ein“, rät die Bernauer Stadtverwaltung. Auch Tischdekoration ist gerne gesehen, damit die bereits vorhandene ergänzt werden kann. Die Stadt sorgt für das Ambiente mit Musik, Unterhaltung und Lichterglanz zu späterer Stunde. Ergänzend zum eigenen Picknickkorb wird es auf dem Festgelände eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken für Jung und Alt geben. „Um die Müllmenge zu reduzieren, soll möglichst auf Einwegverpackungen und Einweggeschirr verzichtet werden“, bittet die Verwaltung.