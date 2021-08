E-Bikes sind gerade schwer in Mode. Immer mehr Menschen greifen auch bei weiteren Strecken auf das Fahrrad zurück – und lassen sich dabei gerne vom Elektromotor unterstützen. Um ihnen gerecht zu werden, gibt es in Ladeburg nun eine Aufladestation für E-Bikes – logistisch günstig am Fahrrad-Rastplatz an der Ecke Bernauer Straße / Rüdnitzer Straße.

„Der Rastplatz wird sehr gut angenommen – gerade am Wochenende, wenn die Rad-Touristen ...