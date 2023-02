Das Angebot ist gerade einmal einen Tag alt und schon gibt es eine erhitzte Debatte: Der gestartete Verleih von E-Rollern und E-Bikes in Panketal polarisiert. Am Mittwoch, 8. Februar, verkündete Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) den Beginn der Mietmöglichkeit in der Gemeinde, einen Tag später...